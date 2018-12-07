الفتاة اللبنانية تعاود المطالبة بدخولها الكويت: “مش عيب عليكن نحن بنحبكن” (فيديو)

عاودت الفتاة اللبنانية التي أثارت جدلًا بعد تعليقها على قرار منع الكويت للبنانيات دون الـ40 الدخول للعمل فيها دون محرم، التعليق مجددًا على القضية.

وتحدثت الفتاة التي تملك حسابا في “سناب شات” تحت اسم “تامي” عن ردود الفعل التي تلقتها بعد تعليقاتها، إذ بدت سعيدة بها: “أنا عنجد ما كنت متوقعة يصير هالضجة عالفيديو، أنا أكيد لازم روح عالكويت، لازم تعملولي واسطة عند وزير الخارجية، رح أموت وأروح عالكويت”.

لكنها عادت لاحقًا في مقاطع جديدة، تستنكر الهجوم عليها، مبينة أنها توجه رسالتها هذه المرة لـ”الشعب الكويتي”، قائلة: “أنا طلعت ومدحت بأهل الكويت، بس اللي أجاني كان شي محزن، شفت مسجات عبسبوا اللبنانية وعببهدلونا، لما طلعت وحكيت كنت مقهورة لاني كتير بحب الكويت، وكنت طالعة عالكويت، وماطلعت فيزتي، كنت طالعة زيارة، بس انصدمت عالإنستغرام لان عبسبونا كلبنانية، كتير انصدمت وزعلت، حتى ولاد بلدي زعلوا، قالولي شوفي انتِ شو عملتِ وشوفي هني شو عملوا”.

وكانت أنباء تم تداولها عن صدور قرار بمنع المغربيات والتونسيات دون الـ40 دخول الكويت للعمل فيها دون محرم، وكذلك اللبنانيات اللاتي اشترطت عليهن إضافة إلى ذلك موافقة أمنية.

بدورهما، نفى الجانبان الكويتي والتونسي الأنباء المتداولة عن منع دخول التونسيات دون الـ40، وأكد وزير الخارجية التونسي، أن “تونس لم تتلقَ أي قرار رسمي من الحكومة الكويتية بهذا الخصوص”.