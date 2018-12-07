الكويت.. أول تعليق للشيخ طلال الفهد بعد إزالة المثانة بسبب السرطان (فيديو)

أجرى الشيخ طلال الفهد الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابقا، عملية جراحية لاستئصال المثانة مطلع هذا الشهر، وذلك بناء على قرار الأطباء المعالجين له.

وفي عام 2016، كشفت الفحوصات الطبية في العاصمة لندن، إصابة الشيخ طلال بورم سرطاني في الحالب الأيمن، ما استدعى جراحة عاجلة لاستئصال الكلية والحالب وجزء من المثانة.

وفي شهر مايو/أيار من هذا العام، ظهرت خلايا سرطانية في المثانة مرة أخرى، ما استوجب ضرورة استئصالها، رغم خطورة العملية، وذلك منعا لتطور المرض.

وظهر الشيخ طلال في مقطع فيديو متداول بعد قراره بإجراء العملية مطلع هذا الشهر، حيث طمأن متابعيه ومحبيه على صحته، قائلا “لقد أجريت العملية الجراحية وأنا الان متواجد في الغرفة الخاصة للاستشفاء منها، لقد تم إزالة المثانة والغدد الليمفاوية المحيطة بها، وكذلك الزائدة الدودية، والاستعاضة بوضع مثانة بديلة، سأحتاج إلى عشرة أيام للاستشفاء في المستشفى، قبل الانتقال للبيت”.

#اللهم_اشف_طلال_الفهد

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاءً تاماً ظاهراً وباطناً لايغادر بلاءً ولاسقما وجميع مرضى المسلمين pic.twitter.com/8JL2PhWA1S — ‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏ ‏‏‏‏ ‏‏﮼محمد،﮼بن،مهدي،الدوسري (@m7mdaldosriq81) December 7, 2018

ودعا الكويتيون للشيخ طلال بالشفاء العاجل من خلال هاشتاغ #اللهم_اشف_طلال_الفهد على موقع التواصل “تويتر”، وكتب مغرد يدعى “عماد بهبهاني”: “في هذا اليوم المبارك الجمعه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاءً تاماً ظاهراً وباطناً لايغادر بلاءً ولاسقما وجميع مرضى المسلمين”.

وعلق طارق عبدالوهاب الزيدان: “الحمدلله والشكر لله على السراء والضراء، مأجور ياشيخ واسأل الله العفو والعافية لك ولنا، سبحان الله نفس الشهيد بطل شجاع تواجه الصعاب، ربي يشفيك ويعافيك ويسهل عليك وياجرك، طهور ان شاء الله”.