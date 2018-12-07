يمتلك حديقة حيوان خاصة.. نظرة داخل منزل أصغر رجل أعمال عربي (صور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لقطات من منزل “راشد بالحصا”، أصغر رجل أعمال في الشرق الأوسط والذي يبلغ من العمر 16 عامًا.

وسمح راشد، نجل الملياردير “سيف أحمد بالحصا” أكبر مدير أعمال في الإمارات، بالتجول في منزل عائلته بدبي.

ويتباهى “راشد سيف بالحصا” بممتلكاته وأسلوب حياته الباهظ على إنستغرام أمام 1.5 مليون متابع، وكشف كيف ينوي أن يسير على خطى أبيه لجمع ثروة خاصة به.

ويعيش راشد الملقب بـ Money Kicks في الإمارات مع عائلته في قصر كبير، والذي يضم حديقة حيوان خاصة بهم مليئة بالحيوانات الغريبة.

وتضم حديقة الحيوان الخاصة به، والتي يمكن رؤيتها من غرفة المعيشة الضخمة، الأسود والنمور والفهود والزرافات والدببة والتي يزورها المشاهير بانتظام أمثال ماريا كاري، ريهانا، ميسي، تايغا، ويز خليفة، كلوي كارداشيان، رونالدو، باريس هيلتون، وجاكي شان وغيرهم.

وتحتوي على أكثر من 500 حيوان يمتلكها والد راشد، الذي بدأ جمع الحيوانات من حدائق الحيوان الخاصة الأخرى التي تم إهمالها.

ويمتلك راشد مجموعة كبيرة من الأحذية لماركات Yeezys وBapes وAir Jordans ، وكلها مخزنة في حقائب مخصصة وتقدر قيمتها بمبلغ مليون دولار أمريكي.