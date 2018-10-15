إعلان حمل ميغان ماركل يثير انتقادات واسعة.. لهذا السبب

أثار إعلان الأمير هاري حمل زوجته الأمريكية ميغان ماركل، وأنها ستضع مولودها في الربيع القادم، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تزامن ذلك مع “يوم فقدان الجنين العالمي”.

وتساءل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب عدم انتظار الأمير وزوجته انتهاء تلك المناسبة لإعلان حملها.

وقال أحدهم في تعليقه على الإعلان: “يفتقر هذا الإعلان للحساسية؛ لأنه يتزامن مع يوم حزين وهو ذكرى فقدان الجنين”، فيما رد آخر: “بالطبع أنت محق… وأنا أتساءل: ألم يكن بوسعهما الانتظار يومين أو ثلاثة لإعلان ذلك”.

ونقلت صحيفة “مترو” البريطانية، تعليقًا لسيدة تدعى اديل هايوود بينت، قالت فيه: “بلغني أن ميغان حامل…ألم يخبرهما أحد أن اليوم هو مناسبة حزينة، وأن بإمكانهما الانتظار لغد”.

من جانبها، قالت روث اتيك مديرة جمعية الإجهاض الوطنية في بريطانيا: “أتخيل أنهما لم يعرفا أن تلك المناسبة هي اليوم.. وببساطة تعتبر هذه المناسبة حزينة جدًا لكثير من الناس الذين فقدوا أطفالهم، لكن هناك لحظات فرح لأشخاص أرادوا إعلان الحمل”.

وأعلن القصر الملكي في بريطانيا، الإثنين، نبأ حمل دوقة ساسكس ميغان ميركل.

وقال قصر “كنزينغتون” في تغريدة على تويتر: “الزوجان يقدران بشدة كل الدعم الذي تلقياه من جميع أنحاء العالم منذ زفافهما في مايو/ أيار الماضي، ويسعدهما أن يشاركا هذا النبأ السعيد مع الجميع”.