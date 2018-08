شاهد.. “ثُقب” في حذاء الأمير هاري يُثير سخرية البريطانيين (صور)

تعرّض الأمير هاري لموقف محرج بعدما رصد المراقبون ارتداءه حذاءً لا يليق بمكانته الملكية.

وكان الأمير هاري قد توجّه بصحبة زوجته “ميغان ماركل” إلى حفل زفاف صديق طفولته “تشارلي فان ستروبنز” نهاية الأسبوع الماضي.

ورصد محرر صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وجود ثقب كبير أسفل حذاء الأمير هاري الأيسر، ما أثار سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

#MeghanMarkle had a million dollar wardrobe,WHY #PrinceHarry is wearing his old/severely used shoes????? The fact that his royal by birth ???????????????? pic.twitter.com/ZhZW9SzQ71

— Mariko (@mariko741) August 5, 2018