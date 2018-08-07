شاهد.. “ثُقب” في حذاء الأمير هاري يُثير سخرية البريطانيين (صور)

تعرّض الأمير هاري لموقف محرج بعدما رصد المراقبون ارتداءه حذاءً لا يليق بمكانته الملكية.

وكان الأمير هاري قد توجّه بصحبة زوجته “ميغان ماركل” إلى حفل زفاف صديق طفولته “تشارلي فان ستروبنز” نهاية الأسبوع الماضي.

ورصد محرر صحيفة “ديلي ميل” البريطانية وجود ثقب كبير أسفل حذاء الأمير هاري الأيسر، ما أثار سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

#MeghanMarkle had a million dollar wardrobe,WHY #PrinceHarry is wearing his old/severely used shoes????? The fact that his royal by birth ???????????????? pic.twitter.com/ZhZW9SzQ71 — Mariko (@mariko741) August 5, 2018

وتعليقًا على الموقف المحرج، قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إنه حتى أعضاء العائلة المالكة يمكنهم أن يرتدوا أحذيتهم حتى وهي بالية من جهة النعل.

وسخر مستخدمو التواصل الاجتماعي من الأمر، حيث كتبت جوسينين مونتيلا، أنه إذا كان الأمير هاري لديه ثقب في حذائه، فما الذي يتبقى لنا نحن الفلاحين ؟!”.

If #PrinceHarry has a hole in his shoe, then what's left for us peasants?! — Josenyn Montilla (@missjemg) August 7, 2018

وتساءل آخر:”ميغان ماركل لديها خزانة ملابس بقيمة مليون دولار، فلماذا يرتدي الأمير هاري حذاءه القديم / شديد الاستخدام؟”.

وعلى الرغم من ذلك، بدا الأمير هاري أنيقًا للغاية في حذائه الأسود ونظاراته الشمسية عندما قاد زوجته إلى كنيسة صغيرة في فريسنهام.

وجاء حفل الزفاف متزامنًا مع عيد ميلاد ميغان ماركل السابع والثلاثين، إلا أنها أمضت يومها في الاحتفال بتشارلي وزوجته الجديدة ديزي جينكس.

وعوّضت دوقة ساسكس، مظهر زوجها بارتدائها فستانًا من الزهور تبلغ تكلفته 400 جنيه إسترليني.