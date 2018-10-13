في ظل سيطرة الحوثي.. يمني بلا مأوى يتخذ من شجرة مسكنًا في صنعاء‎ (فيديو)

المصدر: ا ف ب

لم يجد اليمني أحمد الحبيشي سوى شجرة ليتخذها مسكنًا له في العاصمة اليمنية صنعاء بعدما فقد محل البقالة الخاص به ومنزله بسبب الفقر والحرب المستشرية في البلاد.

وكان الشاب، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، يملك محل بقالة صغيرًا قبل بضعة أشهر، ولكنه يقول إن “الأسعار ارتفعت وتراكمت الديون” عليه.

وكان زبائن محل البقالة يشترون بالدين، ولم يتمكنوا من دفع ثمن البضائع ما تسبب بإفلاسه وجعله عاجزًا عن دفع إيجار متجره الصغير في جنوب صنعاء.

واضطر أحمد الحبيشي للنوم في الشارع ثم راودته فكرة اتخاذ مسكن في شجرة في شارع الثلاثين جنوب العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ويصعد الشاب وينزل برشاقة من مسكنه المبني من مخلّفات الخشب في بقالته. ولديه أيضًا لوح شمسي صغير من أجل الإنارة لكن المنزل يفتقر إلى المياه الجارية.

وقام أحمد أيضًا بسد منافذ المسكن اتقاء للبرد.

وبالقرب من الشجرة، يشرف الحبيشي على لعبة “بيبي فوت” يمارسها أطفال الحي. ويؤكد أنه يكسب ما يكفي منها لسد حاجته من الطعام.

ويقول الشاب اليمني: “تأخّرت عن دفع الإيجار لشهر، ما أغضب المالك وجعله يطلب مني أن أغادر. لقد طردني، ورمى أغراضي في الشارع. شعرت بالإهانة، وكان الجميع ينظرون إليّ وكأنني شخص مجنون”.

أفضل من الشارع

ويرى أحمد بأن العيش في شجرة “أفضل من الشارع. لا يأتي أحد ليطلب الإيجار هنا”.