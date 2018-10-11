أحدهما نجل وزير أسبق.. مثليان لبنانيان يثيران جدلًا واسعًا بعد زواجهما (فيديو)

تواصلت حالة الجدل التي أثارها زواج شابين مثليين لبنانيين، بعد تداول مقطع فيديو لهما أثناء مراسم الزواج، على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ناشطون إن الشابين تزوجا “خارج الحدود اللبنانية وتحديدًا في جزيرة قبرص”، فيما قال آخرون إن ذلك كان في سويسرا.

وأظهر الفيديو نجل وزير الخارجية اللبناني الراحل فؤاد بطرس، ونجل النائب البرلماني السابق مانويل يونس، وهما يحتفلان بزواجهما وسط حضور لافت من أقاربهما وأصدقائهما، بحسب الناشطين.

وشن الناشطون هجومًا حادًا على الشابين، وانتقدوا خطوتهما هذه رغم أنهما ينتميان لمجتمع يرفض زواج المثليين.

وقالت المدونة “ميرا”، إن “منع المثلية لم يكن من القانون وحده بل جرى تحريم الشذوذ في القرآن الكريم والإنجيل المقدس”.

بينما انتقدت المدونة “ندى” تصرفات الشابين قائلة: “الشاب يمكن نسي أن أصله عربي أو دولته اسمها لبنان”.

وكتبت ناشطة ثالثة أن “المرء يتخوف من انتقاد هذا النوع من الزاوج بسبب الخوف من وصفه بأنه متخلف ويقمع الحرية الشخصية”.

في المقابل، اعتبر آخرون أن ذلك يعتبر حرية شخصية.

وتنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، على أن جميع العلاقات الجنسية التي “تتعارض مع قوانين الطبيعة” يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام.