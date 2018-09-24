خالد أبو النجا يتصدى للدفاع عن المثليين من جديد (صورة)

عاد الفنان المصري خالد أبو النجا مجددًا للدفاع عن المثلية الجنسية، عبر حسابه بموقع “تويتر” ولكن هذه المرة بمزيدٍ من الاستفاضة والنقاش “غير المقنع” بحسب الناشطين الذين شاركوه الحوار.

وكتب أبو النجا في صفحته اليوم الإثنين نصًا: “للمرة الألف..علم الرينبو لا يمثل غير حقيقة مؤكدة علميًا، وهي أن هناك أطيافًا للحب كما النور بأطيافه.. مطاردة هذا العلم عك”.

وأضاف: “من يخاف هذه الحقيقة، وهذا المعنى المسالم، فهو أحد أسباب معاناة المثليين.. المثلية ليست اختيارًا ولا مرضًا ولا انحرافًا سلوكيًا ولا حرامًا”.

وحاول الفنان المصري إثبات قناعته بأن المثلية الجنسية تختلف عن الممارسة الجنسية الشاذة بين طرفين من ذات الجنس، وهو ما استهجنه متابعوه في تعليقاتهم على ردوده.

وأثارت تصريحات خالد أبو النجا هذه، جدلًا حادًا، وتعرض لحملة هجوم شرسة، وانتقادات حادة، بعد إعلان موقفه من المثلية الجنسية، حيث أعلن في أغسطس/ آب الماضي عبر صفحته دعمه للمثليين، مطالبًا المجتمع بالاعتراف بهم.