مغامرة طفلين شقيقين في إبحار سفينتهما الصغيرة تتحول إلى قصة (صور)

قررت دار “نورتون” الأمريكية للنشر، تحويل مغامرة “ملهمة” لطفلين من مقاطعة أبردينشاير باسكتلندا، إلى قصة للأطفال.

والمغامرة التي قام بها الطفلان الشقيقان، أولييه وهاري ألفيرغسون، تتمثل في صناعة سفينة صغيرة، وتوثيق رحلتها عبر المحيط الأطلسي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن “الشقيقين الصغيرين صنعا سفينتهما بتكلفة 40 جينهًا إسترلينيًا، حيث زوَّداها مع جهاز تتبع، وبمساعدة والديهما، وثقا رحلة إبحارها لحظة بلحظة، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولاقت اهتمامًا كبيرًا من جميع أنحاء العالم”.

وانطلقت السفينة من المقاطعة الأسكتلندية، حيث أبحرت مسافة 3700 ميل عبر المحيط الأطلسي، وتجولت من أفريقيا إلى دولة بربادوس غرب المحيط الأطلسي.

وكشفت لوسي كليلاند ناشرة قصص أمريكية، أنّ “القصة من المقرر إصدارها في خريف العام المقبل”، مبينةً أنّ الهدف من تأليفها لتكون مصدر إلهام للأطفال الآخرين، لإنشاء مغامراتهم الخاصة بهم، بطرق مبتكرة، وباستخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة”.