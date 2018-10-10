عمره تجاوز 100 عام.. معمّر تونسي يدخل القفص الذهبي (صورة)

قرر معمّر تونسي الزواج للمرة الثامنة رغم بلوغه عامين بعد المئة، ليصنع الحدث عبر مواقع التّواصل الاجتماعي.

واتّخذ الطاهر بن خليفة، الذي يسكن في محافظة قفصة، جنوب تونس، قراره بالارتباط بسبب إحساسه بالوحدة بعد زواج جميع أبنائه، ووفاة زوجته السابقة.

وعقد الرجل، الذي تُشير السجلات الرسمية إلى أنّه ولد في العاشر من يوليو/تموز 1916، قرانه على امرأة تصغره سنًا بعدّة عقود، مشيرًا إلى أن قراره حظي بمباركة أفراد العائلة.

وكشف فوزي بن خليفة، الابن الأكبر للشيخ، في تصريح لـ “إرم نيوز”، أنّ والده “بصحّة جيّدة وهو يقوم بتحاليل طبيّة بصفة منتظمة.”

وأضاف أن متابعين للشأن العام أخبروه أنّ والده “هو أكبر معمّر خاض تجربة الزواج في تونس”، مؤكدًا أنّ زوجته الجديدة، وهي في الثامنة والأربعين من العمر، لم يسبق لها الزّواج.

ويعمل الطاهر بن خليفة في شركة فسفات قفصة لما يزيد عن ربع قرن فضلا عن تجربة قصيرة في ليبيا.