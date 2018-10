شاهد.. جلد فتاة مسلمة قررت الزواج من حبيبها “البوذي” (فيديو وصور)

View this post on Instagram

@eremnews جلد فتاة مسلمة قررت الهروب مع حبيبها البوذي‎ . . أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من الأشخاص بربط فتاة هندية إلى شجرة لساعات، وجلدها بطريقة وحشية، في إحدى البلدات بشمال شرقي الهند. وذكرت صحيفة ديلي ميل، اليوم الإثنين، أن الفتاة البالغة من العمر 18 عاما، تنتمي لأسرة مسلمة، وقد حاولت الهروب مع شاب بوذي ارتبطت به، فعاقبتها أسرتها بهذه الطريقة البشعة.