شاهد.. جلد فتاة مسلمة قررت الزواج من حبيبها “البوذي” (فيديو وصور)

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من الأشخاص بربط فتاة هندية إلى شجرة لساعات، وجلدها بطريقة وحشية، في إحدى البلدات شمال شرقي الهند.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، اليوم الإثنين، أن الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، تنتمي لأسرة مسلمة، وقد حاولت الهروب مع شاب بوذي ارتبطت به، فعاقبتها أسرتها بهذه الطريقة البشعة.

وحاولت الفتاة المسلمة، التي لم يكشف عن اسمها، الذهاب ضد رغبة أسرتها، من خلال إقامة علاقة مع شاب يخالفها العقيدة.

ووقع الحادث، الذي سجله أحد الشهود بكاميرا هاتفه، بقرية صغيرة في منطقة نوادا، في ولاية بيهار شمال شرق الهند.

وحاولت الفتاة الفرار مع حبيبها لإتمام عملية الزواج، لكن سرعان ما اكتشفت أسرتها الأمر، وتمكنت من تعقبها بعد الاتصال بصديقها، وفقًا لتقارير محلية. ثم قامت بأخذها على مرأى من الجميع، وربطها إلى شجرة، ثم قام بعض أفراد الأسرة بجلدها.

وذكر شهود عيان أن مجلس القرية التي تنتمي إليها الفتاة قرر جلدها؛ عقابًا لها على فعلتها، واصفًا ما اقدمت عليه، بأنه جلب “العار”، لأسرتها ومجتمعها.

وتنوعت المشاهد التي رصدت تنفيذ العقاب، إذ ظهر في بعض اللقطات، الفتاة ترقد على الأرض بينما ترتبط بشجرة، مع تجمع حشد حولها؟، وفي لقطة أخرى، يظهر رجل يرفع رأسها بشدها من شعرها، بينما يحمل آخر عصا غليظة في يده.

وذكرت تقارير محلية أن حبيب الفتاة، واصل تحديه لرفض أسرتها، إذ أصر على البقاء معها، حتى وقت عملية الجلد.

وبحسب ما ورد، فقد استدعى بعض الأهالي الشرطة إلى مكان الحادث، لكنها لم تقم بأي اعتقالات.