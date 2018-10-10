عزل إمام مسجد في تونس اعتبر الفيضانات “عقابًا من الله”

أعلنت وزارة الشؤون الدينية في تونس أنها قرَّرت عزل إمام مسجد اعتبر أن الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت محافظة نابل، عقابًا من الله للتونسيين، وفق ما ذكر الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني في محافظة المنستير مراد بن صالح.

وقال بن صالح إن “منطقة الأمن بمحافظة نابل تحصلت على معلومات تفيد بأن أحد أئمة المساجد، تعمّد خلال خطبة الجمعة التحدّث عن الفيضانات الأخيرة بالمحافظة، معتبرًا أنها عقابٌ إلهيٌّ”.

وأشار بن صالح إلى أن “الإمام قال إن العقاب الإلهي كان بسبب زراعة العنب فيها وتحويله إلى خمر”، مبينًا أنه “تم استدعاء الإمام للتحقيق معه، فيما اعترف بما نُسب إليه”، موضحًا أن “الأمن واصل التحري مع الإمام وفتح قضية عدلية موضوعها مخالفة قانون المساجد، في حين تم التنسيق مع وزارة الشؤون الدينية، التي قرّرت عزل الإمام وعيّنت إمامًا آخر مكانه”.

وشهدت محافظة نابل التي تقع شمالي العاصمة تونس، الشهر الماضي، فيضانات أودت بحياة 6 مواطنين إضافة الى خسائر مادية.