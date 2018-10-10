البرلمان التونسي يصادق على قانون ضد التمييز العنصري

صادق مجلس نواب الشعب(البرلمان) في تونس، مساء الثلاثاء، على قانون ضد جميع أنواع التمييز العنصري.

وجاء في بيان مقتضب للبرلمان على صفحته بـ”فيسبوك”، أنه “تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري بموافقة 125 نائبا واحتفاظ 5 بأصواتهم، في حين رفضه نائب واحد”

ووفق البيان جاء قانون “القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” في 11 مادة تضمنت عقوبات بالسجن، والغرامات المالية ضد مرتكبي الأفعال العنصرية، والتحريض علي الكراهية، والعنف على أساس عنصري

يذكر أن 8 مواطنين من كوت ديفوار تعرضوا نهاية أغسطس/آب الماضي إلى اعتداء في العاصمة تونس التي يقيمون بها.

وإثر الحادثة طالبت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، في مؤتمر صحفي عقدته عقب حادث الاعتداء، البرلمان، بالمصادقة على قانون مناهضة التمييز العنصري على أساس اللون والأصل والجنس.