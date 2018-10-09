منع معلم من التدريس مدى الحياة لزواجه من طفلة كان يُدرّسها

منعت لجنة إجراءات التدريس التأديبية في مدينة كوفنتري البريطانية، مُعلمًا بريطانيًّا من أصل آسيوي، من ممارسة مهنة التدريس مدى الحياة، لزواجه من طفلة كان يُدرّسها وتبلغ من العمر 13 عامًا.

وذكرت صحيفة” مترو” البريطانية، الثلاثاء، أن اللجنة أصدرت القرار بعد انتهاء جلسات استماع للمدرس الذي يُدعى جوشيم نور (33 عامًا) والطفلة التي لم يكشف عن اسمها.

وأنكر نور في تصريحاته، علمه بعمر زوجته الحقيقي، زاعمًا أن عائلتها خدعته، حيث اعتقد أن عمرها 18 عامًا بينما قالت زوجته إنها أرسلت له رسالة تخبره بعمرها الحقيقي قبل زواجهما.

ووفقاً لروبرت كاولي مسؤول اللجنة التأديبية، فإن قرار منع المعلم من التدريس في بريطانيا ، يأتي لعدم حصول اللجنة على دليل يجعله يخطئ في معرفة سن زوجته خلال فترة زواجهما على مدى أربعة أعوام، مما أثار قلقهم، حول تعامله في التدريس مع فتيات صغار بالسن.

وقال كاولي:” “أن نور التقى في الطفلة بعد توظيفه بفترة قصيرة في عام 2006، وكان عمره آنذاك 24 عامًا وبعد ثلاثة أيام من لقائهما خلال عطلة المدرسة في بنغلاديش، تزوجها، وكان يعطيها حبوب منع الحمل يوميًا”.