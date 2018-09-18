طهران تعتقل ناشطة إيرانية مقيمة في بريطانيا

اعتقلت السلطات الإيرانية الناشطة المدنية آرس أميري، التي تقيم في بريطانيا منذ عشر سنوات، بتهمة “العمل ضد الأمن القومي”.

وقالت منظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن “جهاز الاستخبارات الإيراني اعتقل، في الـ 14 من مارس/ آذار الماضي، الناشطة آرس أميري ثم أطلق سراحها بكفالة مالية قدرها 50 مليار ريال إيراني، في 21 من مايو/أيار الماضي”.

وأوضحت المنظمة، بحسب مصادر حقوقية، أن “السلطات الأمنية اعتقلت الناشطة أميري قبل 11 يومًا بعد استدعائها للتحقيق معها من قبل جهاز الاستخبارات، بتهمة العمل ضد الأمن القومي وتم نقلها إلى سجن إيفين شمال العاصمة طهران”.

وآرس أميري، طالبة دراسات عليا في فلسفة الفن، بجامعة كينجستون البريطانية، وناشطة في تنظيم المعارض المشتركة والمهرجانات الفنية بين الفنانين الإيرانيين والبريطانيين، ومتعاونة مع المجلس الثقافي البريطاني.

وتم حظر نشاط هذا المجلس في طهران منذ فبراير/ شباط 2009 بعد استدعاء موظفيه من قبل قوات جهاز الأمن، وقد أبلغت أميري وهي إحدى أفراد المجلس الثقافي البريطاني.

وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، معتبرًا أن “استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران وتعذيب المتهمين وإساءة معاملتهم، وفرض قيود على التجمع السلمي، أمر مثير للقلق”.