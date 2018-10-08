خريجو دراسات عليا يتقدمون لوظيفة عامل مخبز في غزة

فوجئ القائمون على إدارة أحد المخابز في قطاع غزة، بآلاف طلبات التوظيف التي تلقوها بعد نشر إعلان عن حاجتهم لعامل للعمل في المخبز، لكن المفاجأة لم تكن فقط في أعداد من تقدموا لهذه الوظيفة التي لن يتجاوز راتبها الشهري 200 دولار.

وبحسب إدارة مخبز “أبو اسكندر” وسط مدينة غزة، فإنّ أكثر من 3000 شخص من فئات عمرية ودرجات علمية مختلفة، تقدموا لطلب نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، حول حاجتها لعامل في المخبز، رغم أن الإعلان لم يبقَ منشورًا أكثر من 24 ساعة.

لكن أكثر ما أدهش إدارة المخبز، أنّ من بين المتقدمين للعمل عشرات من حَملة درجة الماجستير، وخريجي كليات هندسية وتربوية وإدارية من الجامعات الفلسطينية المختلفة، حيث دفعتهم البطالة المرتفعة والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة، للتنازل عن عمل يليق بمؤهلاتهم العلمية التي قضوا سنوات من الدراسة للحصول عليها.

وقالت إدارة المخبز، إنّه تم اختيار شخص واحد لهذه الوظيفة، مقدمة اعتذارها لجيش المتقدمين الذين لم تسمح إمكانيات من استيعاب عدد آخر منهم.

وبحسب تقارير أممية وفلسطينية، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة تزيد على 60%، في وقت تزيد حالات الفقر والعائلات التي تعتمد على مؤسسات دولية للحصول على الغذاء إلى ما يقارب 80%، وهي أرقام مرشحة للزيادة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس.