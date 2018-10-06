إيران.. اعتقال حفيد رفسنجاني لتعاطيه المخدرات

اعتقلت السلطات الأمنية في إيران، حسن لاهوتي، حفيد رئيس تشخيص مصلحة النظام الراحل، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بسبب تعاطيه المخدرات، وفق صحيفة “مشرق نيوز” المحلية.

وكشف الصحفي الإيراني، حسن سليماني، عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” اليوم السبت، أنّه “حصل على مقطع فيديو نشرته بعض القنوات على موقع التواصل الاجتماعي تلغرام، يفيد بإلقاء القبض على حسن لاهوتي، نجل فائزة هاشمي الابنة الثانية لرئيس تشخيص مصلحة النظام الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني”.

وأضاف، أنّ “اعتقال حسن لاهوتي، تم في إحدى الفلل المملوكة لعائلة رفسنجاني شمال إيران، بعدما كان يتعاطى المخدرات”، دون أن يحدد تاريخ اعتقاله.

ويبلغ لاهوتي من العمر 33 عامًا، ودرس لعدة سنوات في العاصمة البريطانية لندن.

ولم تؤكد السلطات الرسمية الإيرانية حتى الآن، تلك الأنباء.

وتعرضت أسرة رفسنجاني بعد وفاته في كانون الأول/يناير 2017، لمضايقات من قبل السلطات الأمنية بسبب خلافات الراحل مع كبار المسؤولين في النظام على خلفية الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الإصلاحية العام 2009.

وإنحاز رفسنجاني الذي يوصفه بأنه “رجل الاعتدال في إيران” إلى معسكر الإصلاحيين، ورفض حملات القمع التي شنتها السلطات ضدهم وأنصارهم عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي الذي شكك بنتائج الانتخابات واتهم النظام بتزويرها.