رئاسة الحرمين تكذّب إشاعة تغيير في الكعبة المشرفة

نفت رئاسة الحرمين الشريفين صحة إشاعة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تزعم إزالة الشاذروان من تحت باب الكعبة المشرفة.

وأكدت الرئاسة، بحسب ما نقل حساب إمارة مكة على موقع “تويتر”، أنه “لا صحة لإزالة الشاذروان من تحت باب الكعبة”، مؤكدة أن “مقطع الفيديو المتداول على وسائل التواصل لتغيير رخام أرضيات المطاف الأسبوع الماضي”، وليس ما تروجه تلك الإشاعة.

#رئاسة_الحرمين:

لاصحة لإزالة الشاذروان من تحت باب

الكعبة

..أكدت أن مقطع الفيديو المتداول على

وسائل التواصل لتغيير رخام أرضيات

المطاف الأسبوع الماضي pic.twitter.com/xwBRjGBaX8 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) October 4, 2018

وكان نشطاء وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو لعمال حول الكعبة، تزعم أنهم يقومون بإزالة الشاذروان تسهيلًا على الحجاج، لتمكينهم من الوصول إلى الملتزم.