شاهد تغيير كسوة الكعبة المشرفة (فيديو وصور)

شاهد تغيير كسوة الكعبة المشرفة (فيديو وصور)

يتم استبدال كسوة الكعبة الشريفة القديمة بكسوة جديدة، بإشراف ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

المصدر: فريق التحرير

تم صباح اليوم تغيير كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيًا وصانعًا كما هو معتاد سنويًا، مع بزوغ فجر يوم عرفة، حيث يتم استبدال كسوة الكعبة الشريفة القديمة بكسوة جديدة.

ويأتي ذلك هذه المرة غداة تعرض البقاع المقدسة لطقس ماطر وعاصف أظهر الكعبة دون كسوتها في مشهد نادر.

وكان منتسبو الرئاسة العامة لشؤون الحرمين قد قاموا بفك المذهبات الموجودة‎ ‎في كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لاستبدالها يوم الإثنين، وهو ما ساعد على تحرك الكسوة مع هبوب الرياح.

وأوضح مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصوري أن هذا الإجراء متبع سنويًا، ويتخذ كبداية لمهمة تبديل الكسوة القديمة للكعبة المشرفة بحلتها الجديدة فجر التاسع من شهر ذي الحجة، يوم الوقوف بعرفات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال: “المذهبات يجرى فكها بطرق فنية متبعة تعمل على سلامة القطع”.

والمذهبات عبارة عن ستارة باب الكعبة المشرفة المصنوعة من الذهب الخالص بالجهة الشرقية، وعدد 4 صمديات تتضمن سورة الإخلاص والموجودة في الأركان الأربعة بالكعبة المشرفة، و4 قناديل (الله أكبر) مثبتة عند خطة النية.

وكشف أن هذه المهمة تنفذ باستخدام آليات رافعة حديثة تمكن العاملين من الوصول لسطح الكعبة المشرفة، وسقالات من نوع متحرك وثابت لتسهيل التنقل ومباشرة المهام المطلوبة بتعاون الجهات المعنية والفنية.

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