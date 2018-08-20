شاهد تغيير كسوة الكعبة المشرفة (فيديو وصور)

تم صباح اليوم تغيير كسوة الكعبة المشرفة على يد 160 فنيًا وصانعًا كما هو معتاد سنويًا، مع بزوغ فجر يوم عرفة، حيث يتم استبدال كسوة الكعبة الشريفة القديمة بكسوة جديدة.

ويأتي ذلك هذه المرة غداة تعرض البقاع المقدسة لطقس ماطر وعاصف أظهر الكعبة دون كسوتها في مشهد نادر.

وكان منتسبو الرئاسة العامة لشؤون الحرمين قد قاموا بفك المذهبات الموجودة‎ ‎في كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لاستبدالها يوم الإثنين، وهو ما ساعد على تحرك الكسوة مع هبوب الرياح.

وأوضح مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصوري أن هذا الإجراء متبع سنويًا، ويتخذ كبداية لمهمة تبديل الكسوة القديمة للكعبة المشرفة بحلتها الجديدة فجر التاسع من شهر ذي الحجة، يوم الوقوف بعرفات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال: “المذهبات يجرى فكها بطرق فنية متبعة تعمل على سلامة القطع”.

مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة ووضع الثوب الجديد عليها، كما هو معتاد سنويا مع إشراق شمس #يوم_عرفة، على يد 160 فنيًا وصانعًا pic.twitter.com/iVNZsTbXfe — إرم نيوز (@EremNews) August 20, 2018

والمذهبات عبارة عن ستارة باب الكعبة المشرفة المصنوعة من الذهب الخالص بالجهة الشرقية، وعدد 4 صمديات تتضمن سورة الإخلاص والموجودة في الأركان الأربعة بالكعبة المشرفة، و4 قناديل (الله أكبر) مثبتة عند خطة النية.

وكشف أن هذه المهمة تنفذ باستخدام آليات رافعة حديثة تمكن العاملين من الوصول لسطح الكعبة المشرفة، وسقالات من نوع متحرك وثابت لتسهيل التنقل ومباشرة المهام المطلوبة بتعاون الجهات المعنية والفنية.