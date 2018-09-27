السعودية.. تأخر رواتب موظفي صحة مكة لهذا السبب

أفادت صحة مكة المكرمة، بأن رواتب شهر سبتمبر التي ستوزع على موظفيها سيطرأ عليها بعض التأخير نظرًا لتغيير نظام الرواتب.

وقالت الصحة في تعميم على موظفيها، الأربعاء، إن راتب سبتمبر سيكون أول راتب يتم إعداده عن طريق نظام “موارد”.

ونوه التعميم إلى أنه قد تطرأ بعض الملاحظات على الرواتب من حيث المبالغ أو موعد وصولها للحسابات واستلامها، بحسب صحيفة “سبق”.

ودعت صحة مكة من تظهر لديه مشكلة من منسوبي الخدمة المدنية، بسرعة رفع المشكلة إلى البريد الإلكتروني، دون مراجعة قسم الرواتب والاستحقاقات بالمديرية.

كما دعت المؤسسة منسوبي التشغيل الذاتي إلى مراجعة قسم الرواتب والاستحقاقات في المستشفيات.