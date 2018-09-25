تقرير: ترتيبات سعودية لزيادة المولات بمكة ورفع عدد الحجاج إلى 30 مليونًا

نقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية تقارير تفيد بوجود ترتيبات سعودية لزيادة مراكز التسوق (المولات) بمكة المكرمة، ورفع طاقة استقبال حجيج الرحمن عدة أضعاف؛ وذلك للتسهيل على مسلمي العالم بأن يؤدوا هذه الفريضة.

ونسبت الوكالة إلى شركة كولييه الدولية للمقاولات، معلومات بوجود خطة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية والتسويقية لمدينة مكة المكرمة بثلاثة أضعاف قبل 2025.

كما نسبت بلومبيرغ إلى مجموعة “أوكسفورد بيزنس جروب”، قولها إن خطة تنشيط القطاع غير النفطي تتضمن رفع عدد الحجاج البالغ عددهم 7 ملايين حاليًا، ليصبحوا 30 مليونًا في عام 2030.

مضاعفة المساحات العامة في مكة 300%

ونقلت الوكالة عن تقرير لشركة كولييه العقارية الدولية، صدر قبل أيام، معلومات بوجود ترتيبات لمضاعفة المساحات العامة في مدينة مكة المكرمة بحوالي 804 آلاف متر مربع (8.7 مليون متر مربع)، بحلول 2025.

ونشرت بلومبيرغ أن شركة جبل عمر للتطوير، برأس مالها البالغ 9.6 بليون دولار، تقوم الآن ببناء مساكن ومولات تسوق بالإضافة إلى مشروع محاذ للمسجد الكبير، متضمّنة 38 فندقًا ومجموعة من أكبر المتاجر في المملكة.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع إنفاق حجيج الرحمن في عام 2022، ليصل حدود 5.6 مليار دولار، علمًا أنه وصل العام الماضي 4.2 مليار دولار، حسب تقديرات مركز دراسات سعودي.