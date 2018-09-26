عرس بطقوس غريبة.. عربي يعقد قرانه على بريطانية تحت أعماق المياه (فيديو)

أقام مصري حفل زفاف غريبًا وغير تقليدي، وسط البحر والشعاب المرجانية والأسماك الملونة، ولتكتمل الغرابة ألبس المدعوين أسطوانات أكسجين وغاصوا معه تحت الماء.

وظهر العريس هشام محمد، في الفيديو الذي جرى تداوله، مع عروسه البريطانية صوفيا وهما يغوصان في البحر بمنطقة اللايت هوس بدهب، بحضور المدعوّين والشيخ الذي عقد القران.

ولم يهمل العريس الغريب تقاليد الزواج، فألبس عروسه خاتم الزواج تحت الماء، ورقص معها بين الأسماك والشعاب المرجانية النادرة، ثم وجه قبلة لزوجته الجديدة وأخذ يحتفل باليوم السعيد على طريقته الخاصة.