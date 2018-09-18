نجاة خليجي من الموت بأعجوبة خلال موكب زفاف (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق نجاة شاب خليجي من الموت بأعجوبة بعد سقوطه من فوق سيارة كانت تسير ضمن موكب “زفة” في أحد الطرق العامة.

وأظهر الفيديو الموكب وهو يسير وسط شارع عام احتفالًا بالعرس في اللحظة الذي سقط فيها الشاب، الذي قيل إنه مصور العرس، وتدحرج على الأرض، ونجا بأعجوبة من بين عجلات المركبات التي كانت تسير خلف سيارة العروسين، فيما قامت سيارات بإبطاء سرعتها كي تتحاشى دهس المصور.

ولم يُعرف تحديدًا مكان الواقعة وزمانها، ولا يمكن لـ “إرم نيوز” التحقُّق مما ورد في الفيديو، كما لم يَرد المزيد من التفاصيل حول الواقعة التي لقيت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل.