كويتي ردًا على انتقاد الفنانة شمس لكروش رجال الدين: “النبي سليمان عاشر 100 جارية” (فيديو)

ردّ مواطن كويتي من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على الفنانة شمس، التي شنّت هجومًا على رجال الدين خلال مقابلة معها في برنامج “ع السيف”.

وقال المواطن في معرض تعليقه: “يوم تتكلم عن الرجال يتكلمون في الدين الرجل أول ما يتكلم في الدين يطالع كرشه وجم وحدة متجوز (..) الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، طبعًا الإنسان يأكل على حسب حاجته، بعدين الزواج وتعدد الزواج الله يقول وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا ..سليمان عليه السلام كان عنده 100 جارية يعاشرهن معاشرة الأزواج، عندك مشكلة مع النبي سلمان؟ الأهم من هذا إنت ش عندك تخزين بطن المطوع؟ تبين المطوع سكس باك؟ تبين منه الفايدة ولا تكبلزين وياه حجية”.

وكانت شمس الكويتية انتقدت ما يسمى بـ”رجال الدين”، معتبرة أن القرآن أو أي كتب سماوية أخرى لم تنزل عليهم فقط حتى يقوموا هم بتفسيرها وتوجيه الناس حسبما يرون، ولكنها نزلت للناس جميع.

وقالت إن أول شيء تنظر إليه عند مشادتها لرجل دين هو حجم”كرشه”، كما تتساءل كم عدد من الزوجات يا ترى يرتبط بهن هذا الرجل.

وأوضحت شمس أنه كلما كانت روحانيات الإنسان مرتفعة يصبح أكله أقل ولا يمتلك رغبات جنسية جامحة، لافتة إلى أن الإنسان خلال الصيام بشهر رمضان ومع الصلاة وقيام الليل نفسيته تصبح أفضل ويبتعد عن الغرائز.