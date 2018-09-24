شمس الكويتية: أكثر ما يلفت انتباهي في رجل الدين حجم كرشه (فيديو)

شنت الفنانة الكويتية شمس، هجومًا عنيفًا على علماء الدين، مشيرة إلى أنها لا تثق فيما يسمي بـ”رجال الدين”، لأن القرأن أو أي كتب سماوية أخرى لم تنزل عليهم فقط حتى يقومون هم بتفسيرها وتوجيه الناس حسبما يرون، ولكنها نزلت للناس جميعًا.

وقالت المطربة الكويتية – في حوار ببرنامج “ع السيف” بقناة “ATV” – إن أول شيء تنظر إليه عند مشادتها لرجل دين هو حجم”كرشه”، كما تتساءل كم عدد من الزوجات يا ترى يرتبط بهن هذا الرجل.

وأوضحت شمس أنه كلما كانت روحانيات الإنسان مرتفعة يصبح أكله أقل ولا يمتلك رغبات جنسية جامحة، لافتة إلى أن الإنسان خلال الصيام بشهر رمضان ومع الصلاة وقيام الليل نفسيته تصبح أفضل ويبتعد عن الغرائز.

وأضافت أنها لا يمكن أن تثق بعلم أو روحانيات رجل دين يتزوج من 10 فتيات يوميًا وأغلبيتهن من صغيرات السن كدليل على قسوة غرائزه إلى جانب ارتفاع وزنه وامتلاكه لـ”كرش” ضخم.