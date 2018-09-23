كتاب جديد: الأميرة ديانا قتلت ضمن طقوس ملكية قديمة

في سيناريو جديد حول وفاة الأميرة ديانا، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، كشفت روائية أمريكية، بأن ديانا قتلت في حادث سير متعمد، في إطار طقوس ملكية قديمة راح ضحيتها عدد من نساء الأسرة الملكية البريطانية.

وأفادت الكاتبة سارة ويلان، التي ستصدر كتابها في بداية العام المقبل بعنوان “الانتقام الملكي”، بأن الأميرة ديانا قتلت في الحادث داخل نفق في باريس، وتركت “تنزف حتى الموت”.

وقالت في تصريحات حول كتابها الجديد، نشرتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، اليوم الأحد إن “مقتل ديانا كان ضمن طقوس ملكية قديمة، قتلت فيها العديد من النساء الملكيات، بما فيهن كاثرين هوارد، وآن بولين، زوجتا الملك هنري الثامن”.

وأضافت أن “طقوس القوة في بريطانيا، كانت دومًا مزيجًا من المعارك، خاصة فيما يتعلق بالنساء اللواتي اتهمن بالمشاركة في أعمال غير جدية وتم إعدامهن… في الحقيقة أن هذا هو تقليد قديم جدًا في بريطانيا يتعلق بالتضحية الإنسانية… ومن الواضح أن ديانا شاركت في مؤامرة لإثارة أزمة دستورية، ولم تحاول حتى التكتم عليها”.

ووفقًا لـ ويلان، تعرّضت الاميرة ديانا لسلسلة من حوادث السير، قبل ذلك الحادث الذي أودى بحياتها، معتبرة تلك الحوادث على أنها دليل على أن الأميرة كانت مستهدفة.