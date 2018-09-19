شاهد بالفيديو.. مذيعة تتعرض للرشق بالبيض على الهواء

تعرضت مذيعة أوكرانية للضرب واللكم من متظاهرين أثناء قيامها ببث مباشر في أوكرانيا.

وكانت “دارينا بليرا” البالغة من العمر 20 عامًا، تبث تقريرًا عن قرار القبض على جندي يقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد المتمردين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا أثناء تعرضها للضرب.

واتهمت موسكو المواطن الروسي “تومور تومغوي” البالغ من العمر 31 عامًا، بأنه متشدد وينتمي إلى تنظيم “داعش“، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبينما كانت “بليرا” تقف أمام مكتب المدعي العام في العاصمة كييف، تعرضت للضرب من قبل المحتجين الذين احتجوا على القرار يوم الإثنين الماضي.

وتظهر لقطات الفيديو، قيام رجل في سترة زرقاء برشق الصحفية بالبيض وتعرضها لإهانة لفظية أثناء تحدثها عن الأمر لتلفزيون “نيوز وان”.

ولم تقم شرطة مكافحة الشغب بأي شيء للمساعدة، وقالت المراسلة أمام الكاميرا: “ترى ما يجري؟.. نحن نتعرض للهجوم، ألقوا الجليد والبيض علينا”.

وبعد استرداد قواها من جديد، جاءت امرأة عجوز من الخلف ودفعت ميكروفونها بعيدًا عن وجهها.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فقد اقترح ضباط الشرطة في الموقع على بيليرا، أنه كان ينبغي عليها ببساطة أن تبتعد عن مكتب المدعي العام والاحتجاجات.