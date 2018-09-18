موسكو تستدعي سفيري سويسرا وهولندا إثر اتهامات لروسيينِ بالتجسس

المصدر: ا ف ب

استدعت موسكو اليوم الثلاثاء السفيرين السويسري والهولندي بسبب ما اعتبرته توجيه “اتهامات غير مؤكدة” بأن جواسيس روسا حاولوا اختراق أهداف سويسرية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه تم ابلاغ السفير السويسري إيف روسييه أن مثل هذا “الخطاب التصادمي” يمكن أن يلحق ضررًا بشكل خطير بالروابط البناءة بين البلدين.

وأفاد بيان منفصل أن السفير الهولندي رينيه جونز بوس، استدعي لعلاقته بحملة إعلامية تركز على اتهام روسيا بالتجسس.

وكان وزير خارجية سويسرا إيغنازيو كاسي قد أعلن الإثنين أنه سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف الأسبوع المقبل، بعد معلومات عن توقيف روسيين في هولندا، للاشتباه بأنهما حاولا قرصنة مختبر “سبيز” السويسري؛ للحماية من المخاطر الذرية والبيولوجية والكيميائية.

وقال مسؤولون سويسريون إن الموقوفَينِ اللذين أعلن عن اعتقالهما قبل أيام، شنا هجمات معلوماتية منفصلة على موقع المختبر في برن، وعلى مكتب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في لوزان.

ولم تتضح ملابسات توقيف الروسيينِ في هولندا، اللذين قيل إنهما يعملان مع الاستخبارات العسكرية الروسية.

ودان لافروف تقارير قالت إن جاسوسي موسكو استهدفا مختبر “سبيز” قائلًا إنه لا يصدق أن وسائل الإعلام لم تتنبه إلى أن توقيفهما حصل بالتزامن مع الاتهامات بالتجسس.