سقوط أول متحرش في شباك قانون محاربة العنف ضد النساء بالمغرب

بالتزامن مع دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق في 12 سبتمبر الجاري، مثل شاب عشريني أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، اليوم الأربعاء، بمدينة امينتانوت في المغرب بتهمة التحرش الجنسي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأحد الماضي، عندما طاردت مجموعة من زوار موسم سيدي بوعثمان ( تظاهرة سنوية تقام للولي الصالح) في إقليم شيشاوة، الشاب المدعو حسن “ب” البالغ من العمر 26 عامًا، وأوقفوه ثم سلموه إلى أفراد الدرك؛ للتحقيق معه حول تحرشه بفتاة.

وبقي المتهم قيد الاعتقال رهن التحقيق الذي أشرفت عليه النيابة العامة قبل عرضه على القضاء، حسب موقع “هسبريس” .

وفي حالة ثبوت التهمة في حق الشاب المنحدر من إقليم الحوز، فستكون عقوبته السجن لمدة 6 أشهر، مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 2000 و10 آلاف درهم مغربي (من 200 إلى 1000 دولار تقريبًا)، بمقتضى القانون الجديد، أو بإحدى العقوبتين حسب ملابسات الواقعة.

وأثار القانون قبل التصويت عليه في البرلمان المغربي الكثير من السجال، إذ أبدى بعض النواب والمتخصصين تحفظهم عليه، معتبرين أنه عاجز عن تطويق ظاهرة العنف ضد المرأة، التي تفشت في المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، واعتبروه مجرد تعديل للقانون الجنائي الحالي، كما تطرقوا لصعوبة إثبات حالة التحرش في حالة غياب الشهود أو رفضهم الإدلاء بشهادتهم.