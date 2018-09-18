القضاء يرفض إطلاق سراح “باربي المغرب”‎

رفضت المحكمة الابتدائية في مراكش اليوم الثلاثاء، الاستجابة لهيئة دفاع ملكة جمال المغرب السابقة نهيلة إملقي، بالإفراج عنها و”متابعتها في حالة سراح”، وتم تحديد الجلسة الموالية يوم الثلاثاء المقبل 25 سبتمبر.

وأعيدت المتهمة إلى سجن لوداية نواحي مراكش، وقد سبق لقاضي التحقيق أن أمر بإيداعها في إطار الحبس الاحتياطي، أو ما يطلق عليه السجناء المغاربة من باب المزاح “دار الضيافة”.

ويأتي هذا القرار بناء على التهمة الخطيرة الموجه لعارضة الأزياء الملقبة بـ”باربي المغرب” ، وهي “القتل غير العمد و السرعة المفرطة وعدم المناورة”.

وأحيلت نهيلة إملقي -المقيمة في دبي- إلى النيابة العامة يوم الثلاثاء المنصرم في حالة اعتقال، بعد ارتكابها حادثة سير، قُتل فيها شخصان، في الساعات الأولى من يوم السبت8 سبتمبر، بشارع مولاي عبد الله في مقاطعة جيليز.

واثنا ءالقيادة فقدت “باربي” السيطرة على سيارتها الرنج روفر وكانت في حالة سكر حسب وسائل الإعلام المحلية، وذهب ضحية الحادث شابان عمرهما 20 و 23 عامًا.