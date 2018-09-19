طلبة في تونس يدرسون في العراء تحت أشعة الشمس (فيديو وصور)

قام الأساتذة بأحد المعاهد الثانوية في تونس، اليوم الأربعاء، في محافظة “القيروان” وسط البلاد بتدريس عدد من الطلبة في ساحة المعهد، كخطوة احتجاجية على عدم توفر قاعات للتدريس بالمعهد جرّاء أعمال الصيانة التي تواصلت حتى بعد العودة إلى الدوام الرسمي.

ونفذت نقابة التعليم الثانوي في “بوحجلة”، وقفة احتجاجية بمساندة بقية النقابات بالمعهد وبحضور أعضاء المجلس البلدي والأولياء، فيما لا تزال الدروس متوقفة في كل من المعهد الثانوي ببوحجلة والمدرسة الإعدادية في بوحجلة المركز.

وأكد الأساتذة المحتجون أن 5 فصول فقط متوفرة للتدريس إلى حدّ الآن، في حين يضم المعهد أكثر من 1600 تلميذ.

وبخصوص مدى تجاوب السلطات الرسمية، أكد الناشط الاجتماعي حسان الحمداوي “أن التفاعل الرسمي الوحيد قد آتى من قبل البرلماني طارق الفتيتي الذي اتصل واستفسر عن حالة المعهد، مؤكدًا على أنه بصدد الاتصال بوزير التربية التونسي؛ لإعلامه بالموضوع.

ولاقت صور نشرت من المكان، وتداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي استنكارًا واستهجانًا شديدين من قبل النشطاء، الذي اتهموا الوزير والوزارة بالتخاذل، وتعمد تهميش المناطق الداخلية.