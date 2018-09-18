بوتفليقة يخصص جائزة باهظة لمن يمدح جامع الجزائر الأعظم

قرّر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، منح مبلغ مالي قيمته مليون دينار جزائري، ما يعادل نحو 9 آلاف دولار لصاحب أحسن قصيدة شعرية في وصف جامع الجزائر الأعظم، ثالث أكبر مسجد في العالم، بعد الحرمين الشريفين المقرر تسليمه رسميًا أواخر العام الجاري.

وأعلنت الإذاعة الجزائرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء تفاصيل وشروط المشاركة في المسابقة الشعرية الموسومة بــ”المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر”، والتي يرعاها الرئيس بوتفليقة وتُنظمها الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع الديوان الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ووفقًا لذات البيان فإنّ “باب الترشيحات مفتوح إلى غاية نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وبإمكان كل الشعراء الجزائريين المشاركة شريطة التقدم بقصيدة واحدة باللغة العربية الفصيحة”.

ووصف البيان الجامع الأعظم بأنه “صرح متفرد تترقب الأمة الإسلامية إشعاعه لبعث نور الاعتدال والوسطية وتترقبه الإنسانية جمعاء لمد جسور الحوار والتعايش في أمن وسلام”.

وأعلنت الحكومة الجزائرية انطلاق مشروع إنجاز الجامع الأعظم شهر أيار/ مايو عام 2012، ووضعته تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية، قبل أن تقرر إسناده لوزارة العمران الجزائرية.

وتُسوق منابر إعلامية محلية مقربة من الرئاسة، لأطروحة أن الجامع الأعظم يندرج ضمن أهم مشاريع الرئيس بوتفليقة طيلة فترة تقلده للحكم عام 1999.

ووقع اصطفاف إيديولوجي بين المدافعين عن بناء الجزائر لمعلم حضاري كبير يعكس انتماءها ومرجعيتها الدينية، وبين أولئك الرافضين للمشروع، بحجة أنه ليس من أولويات البلاد بالنظر إلى التكلفة المالية العالية (1.2 مليار دولار)، وحاجة السكان لمرافق عمومية خدماتية، على غرار المستشفيات والجامعات والبنى التحتية، وفق رؤيتهم.

وأعلنت حكومة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تمسكها باستكمال إنجاز مشروع الجامع الأعظم، بالرغم من الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها الخزينة العمومية، وأكدت أن استلام المشروع سيكون بصفة رسمية أواخر العام الجاري، أو مطلع 2019 على أقصى تقدير.