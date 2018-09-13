راقصة باليه سورية تُثير جدلًا برقصها في باحة مسجد وسط دمشق‎ (فيديو)

أثارت راقصة الباليه السورية يارا خضير موجة جدل واسعة، بعد أدائها الرقص داخل باحة مسجد التكية السليمانية وسط العاصمة دمشق.

وظهرت الراقصة في مقطع فيديو بلباس قصير جدًا وغير محتشم، ويظهر خلفها حرم المسجد الذي يعود للعهد العثماني، كما ظهرت في مقاطع فيديو متعددة وهي تؤدي رقصاتها في مناطق مختلفة من معالم دمشق وأسواقها.

وسرعان ما تواردت التعليقات التي انقسمت بين مستهجن ومعجب، حيثُ رأى البعض أن ما فعلته راقصة الباليه رسالة محبة وسلام من مكان له رمزية تاريخية، كما مدحوا فعلتها التي اعتبروها كسرًا للروتين والتابوهات الاجتماعية القديمة.

فيما رأى آخرون أنه انتهاك لحرمة وقداسة المكان ويستوجب العقاب، بينما ذهب البعض لاعتباره ابتذالًا لا يعبّر عن ثقافة الشعب السوري.

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