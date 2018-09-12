ناشدتهم عبر “فيسبوك”.. لصوص يعيدون قلادة ذهبية إلى صاحبتها لأسباب عاطفية

أعاد لصوص قلادة ذهبية، إلى أم بعد مناشدة من قبلها لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكانت عائلة بلجيكية تعرضت للسرقة من قبل أولئك اللصوص الذين سلبوا مجوهراتها، من بينها قلادة لها قيمة عاطفية بالنسبة للأسرة وخاصة الأم.

ودفع ذلك الأم لمناشدة اللصوص عبر فيسبوك، فاستجابوا لندائها ووضعوا القلادة في مغلف رموا به داخل صندوق الرسائل الخاص بالعائلة.

وقالت الأم: إنّ “القلادة طبعت عليها صورة طفلتها التي توفيت سنة 2002 وهي في شهرها العاشر”، وكتبت: “أتمنى أن يكون للسارقين قلب ويعيدوها لنا”.

بدورهم، تطوع المتصفحون وتشاركوا التدوينة آلاف المرات، إلى أنّ وصلت إلى علم اللصوص، الذي رأفوا بحال الأسرة وأعادوا لها القلادة الغالية، ولكن دون السلسلة الذهبية التي كانت تحملها.

وعبرت الأم عن شكرها لهم على صفحات وسيلة إعلام محلية، حيث قالت: “نحن ممنونون لكل الأشخاص الذين شاركوا رسالتنا (…) استعادتنا للقلادة خففت من ألمنا قليلًا”.

لكن اللفتة الإنسانية التي صدرت من اللصوص لن توقف تحقيقات رجال الشرطة لإلقاء القبض عليهم.