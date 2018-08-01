لصوص يسرقون تاجين ملكيين ويفرون بزورق آلي في السويد

قالت الشرطة السويدية إن لصوصًا تمكنوا من سرقة تاجين، وأيقونة الكرة، والصليب من مجموعة الأسرة المالكة بالسويد، ثم فروا بزورق آلي.

وقام اللصوص بفتح صندوق زجاجي يضم مقتنيات للملك كارل التاسع وزوجته الملكة كريستينا وسرقوا التاجين والأيقونة التي تعود إلى القرن السابع عشر والتي لا تقدر بثمن، وتم سرقتها من كاتدرائية في سترنجناس غربي العاصمة ستوكهولم، بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وأضافت الشرطة أن اللصوص فروا بزورق آلي كان بانتظارهم في بحيرة مالارين ثالث كبرى البحيرات السويدية.

ولم تلق الشرطة القبض حتى الآن على أحد ولم تحدد أي مشتبه به، لكنها تعكف الآن على نشر صور المقتنيات المسروقة في محاولة لاستعادتها.

وقالت الشرطة إن من الصعب جدًا بيع المقتنيات المسروقة علنًا، وفقًا لما أوردته وكالة “رويترز”.

وتوفي الملك كارل التاسع عام 1611 وتوفيت زوجته الملكة كريستينا عام 1625.