في سابقة هي الأولى.. قروض بنكية لشراء المستلزمات المدرسية بمصر

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج جديد لتمويل بنكي للمواطنين من أجل سداد المصروفات والمستلزمات المدرسية بالبلاد.

ويشير القرار الذي يعد سابقة من نوعه بالبلاد إلى حجم الغلاء الذي ضرب القطاع التعليمي في مصر، خاصةً ما يتعلق بشراء المستلزمات المدرسية والمصروفات الدراسية طيلة العام.

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي أن القرار الجديد هو عبارة عن برنامج تمويل لسداد المصروفات المدرسية وشراء المستلزمات بحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يسدد القرض خلال 10 أشهر للسنة الدراسية الواحدة.

وبّين أن البرنامج يتيح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة بحيث تكون مدة القسط على بضع سنوات لدعم الأسر الأًوْلى بالرعاية ومحدودي الدخل.

يشار إلى أن الدروس الخصوصية في البلاد تكلف 30 مليار جنيه سنويًّا من ميزانية الأسر المصرية، وسط اتهامات بوجود تقصير لدى الجهات المعنية وتحديدًا وزارة التربية والتعليم في رفع كفاءة التدريس.

ولفت إلى ان البرنامج يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات وورثتهم والعاملين في القطاع الخاص، وكذلك أصحاب المهن الحرة، لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس ومساعدة الأسر التي تنفق على تعليم أولادها في مدارس خاصة.

وأطلقت مصر -أخيرًا- خطة لتطوير التعليم تبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليار جنيه ترتكز على تطوير البنية الأساسية المعلوماتية لمنظومة التعليم في أكثر من 2500 مدرسة على مستوى مصر.

وتواجه منظومة التعليم في مصر بضع مشكلات، بينها اعتماد المناهج الدراسية على الحفظ والتلقين دون تنمية المهارات الإبداعية، وإضافة إلى عدم استخدام الوسائل الحديثة، مثل: أجهزة الحاسب الآلي، ومختبرات العلوم.