“التعليم” السعودية: “العباءة ليست مهمة.. المهم الحشمة”

أرسلت “تعليم المذنب” في محافظة المذنب التابعة لمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية خطابًا موجهًا لجميع مدارس البنات ورياض الأطفال، يبين أنه “ليس بالضرورة أن تتقيد المعلمة والطالبة بعباءة معينة، بل إن الأمر متروك لهن متى ما تحققت الحشمة”.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، فإن هذه القضية التي تشهد تجاذبًا بين تيارات إسلامية بقيت دون توضيح رسمي من الوزارة، فيما ذهب البعض لاتهام قائدات المدارس بالاجتهادات الذاتية وفرض عباءة محددة.

وكان خطاب ورد من وزارة التعليم بشأن العباءة، يوضح أن الحشمة هي المقصد من اللباس: “بشأن كثرة التساؤلات والاستفسارات حول العباءة، فإنه لم يرد في الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، ودليل قواعد السلوك والمواظبة، لبسًا معيّنًا من العباءات للطالبات والمعلمات؛ لذا تترك لهن حرية الاختيار بما يناسب من عباءات إذا تحققت الحشمة فيها”.

وقالت لطيفة الدليهان، مسؤولة القواعد التنظيمية في الوزارة: “هذا خاص بالمحافظة، أما التعاميم الوزارية فقد حدّدت لبس عباءة الرأس، ولم يرد في الدليل التنظيمي ولا قواعد السلوك ما يشير إلى نوع العباءة إطلاقًا”.

وأضافت: “وسكوت الدليل وقواعد المواظبة عن ذلك لا يعني إلغاء التعاميم السابقة الصادرة من الوزارة، فالتعميم يبقى أثره القانوني ما لم يصدر ما يلغيه أو يخالفه أو يعدّله، استناده غير سليم، كما ذكرت، فالدليل لم يتطرق إلى ذلك وسكوت الدليل لا يعني الموافقة أو المنع”.

وسبق أن صرحت وزارة التعليم أن “لا علاقة لها بالجدالات الفكرية والفقهية، وما يهمها بشأن اللباس هو الستر”.