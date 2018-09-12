بالفيديو.. معركة شرسة بين متسولات في السعودية

وثّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي معركة حامية الوطيس بين عدة نساء تشابكن بالأيدي في أحد شوارع المملكة العربية السعودية، بحسب ناشطين.

وقال رواد مواقع التواصل، إن المضاربة وقعت في أحد شوارع العاصمة الرياض، ويرجع سببها إلى خلاف بين النسوة على أفضلية أماكن التسول.

وأظهر المقطع، الذي وثقه أحد الأشخاص، خمس نسوة وهنّ يتبادلن الضرب بعنف ويقمن بتبادل جذب العباءات بينهن، كما ظهرت إحداهن وهي ترمي طفلًا وتحمله بعنف. فيما شكك ناشطون أن يكون الطفل طفلها، مرجحين أن يكون مختطفًا.

ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات الواردة عبر مواقع التواصل، وصحة المقطع المتداول.