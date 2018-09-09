زواج القاصرات ينتشر في محافظة إيرانية.. ومختصون يدقون ناقوس الخطر

سجّلت محافظة البرز شمالي إيران، زواج 344 طفلة قاصرة دون سن الـ14، في العام 2017 وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “همشهري” التابعة للحكومة المحلية في طهران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة المحلية بمحافظة البرز قولها إن “زواج القاصرات بهذه المحافظة أصبح ظاهرة، وشكّلت هذه القضية أحد التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية”.

وبيّنت خبيرة الإرشاد الأسري في إيران سعيدة السادات للصحيفة، أن “هذه الإحصائيات عن زواج القاصرات بمحافظة البرز دقيقة، وأن هذه القضية أصبحت مصدر قلق في فرق النمو بين أطفال اليوم والأطفال في القرون الماضية”.

وأوضحت السادات أن “إحصائيات الزواج بمحافظة البرز تعود للعام الماضي، وأن السلطة التشريعية (البرلمان) لم تقم بعد بإجراء تعديلات على قانون الزواج في البلاد”.

وفي منتصف آب/ أغسطس الماضي، كشف تقرير لمركز البحوث والدراسات التابع للبرلمان الإيراني، عن تزايد في معدل زواج القاصرات خصوصًا في المناطق الريفية، مشيرًا إلى أن البرلمان يعتزم تعديل قانون الزواج وحظر زواج القاصرات في البلاد.

ولفت المركز إلى أن “قرية في مدينة لرستان غرب إيران، سجلت خلال الشهرين الماضيين 8 حالات زواج لقاصرات تقل أعمارهن عن 13 عامًا”.

وقالت عضو لجنة المرأة والأسرة بالبرلمان طيبة سياوش، إن “لجنة المرأة والأسرة انتهت من مشروع قانون يحظر زواج القاصرات”، مضيفة أن “القانون سيمنع تثبيت زواج الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 16 عامًا”.

وكان قانون صدر في عام 2002 بإيران حدد السن القانونية لزواج الذكور 15 عامًا وللإناث 13 عامًا، إلا أن المشرعين سمحوا لمن أعمارهم أقل من هذا بالزواج أيضًا، لكن شريطة موافقة ولي الأمر و”مراعاة المصلحة وقرار محكمة صالحة حسب القانون”.

ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن المنظمة الوطنية الإيرانية للتسجيل المدني نقلت في عام 2016 من قبل مركز حقوق الإنسان في إيران، سُجل أكثر من 40 ألف حالة زواج لفتيات دون سن الـ15.