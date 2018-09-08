متسول يجني نحو نصف مليون دولار في هذه الدولة العربية

كشف مصدر بنكي في اليمن، الجمعة، أن زعيم “عصابة تسول” منظمة في صنعاء يمتلك أرصدة مليونية، وفق ما نشرته صحيفة “عدن الغد”.

وقال المصدر البنكي العامل في أحد بنوك اليمن إن هذا المتسول لديه رصيد يبلغ نحو 113 مليون ريال (452000 دولار أمريكي) جناها طوال سنوات من امتهان التسول.

وأضاف بأن صاحب الرصيد يقود عشرات الأطفال والنساء ويوزعهم كل صباح على مناطق في صنعاء؛ بهدف التسول، ثم يجمعهم في المساء ليتسلم منهم المبالغ المحصلة مقابل أجر يومي يدفعه لهم.

وأكد المصدر بأن زعيم عصابة التسول كان يودع بشكل دوري مبالغ مالية كبيرة في حسابه، قبل أن يتم التعرف على مهنته تلك.