بعد سخرية كبيرة.. داعية مصري يعلق على حديثه مع “الجن” عبر الهاتف

خرج مالك قناة “الفتح” الداعية الإسلامي أحمد عبده عوض، للرد على الفيديوهات المتداولة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر خلالها وهو يتحدث مع الجن ويقوم بإخراجه من أحد الأشخاص.

وقال عوض في تصريحات تلفزيونية، إن بعض هذه الفيديوهات يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2013، معتبرًا أن الحملات التي تطالب بإغلاق القناة يقودها “إخوان كارهون للدولة وسلفيون يأكلون على كل الموائد”، بحسب قوله.

وبين أن “المواد الخاصة باستخراج الجن كانت تبثها القناة في مرحلة سابقة حتمتها الظروف آنذاك”.

وأضاف: “كانت هناك حالات مرضية أعرفها تعاني منذ 20 عامًا، وكانت تلجأ لي وكنت أضطر لمساعدتها على شاشة القناة”.

وأكد أن “القناة لم تعد الآن في حاجة إلى هذه الأمور وتكتفي فقط ببث رقية شرعية عامة لمدة ساعة صباح كل يوم”.

وفي أحد الفيديوهات يظهر عوض وهو يتحدث مع “جن” موجود مع أحد الأشخاص عبر الهاتف وهو ما أثار موجة سخرية على مواقع التواصل بأن الجن يواكب التطور ويتحدث بالموبايل.