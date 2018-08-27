بالفيديو.. خطيب مسجد بمصر: “القاهرة” اسم من أسماء الله الحسنى.. و”الأوقاف” تتدخل

أحالت وزارة الأوقاف في مصر أحد الأئمة المنتدبين لمسجد الإمام الحسين، الشيخ إسماعيل عيسى، للتحقيق بديوان عام الوزارة مع إنهاء ندبه بالمسجد، وعدم إلحاقه بأي مسجد من المساجد الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد خروجه عن موضوع خطبة الجمعة ومضمونها وعدم التزامه بتعليمات الوزارة فيما يتصل بالخطبة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد شددت الأوقاف على “ضرورة الالتزام بالمنهج الدعوي الوسطي وتحري الدقة في اختيار ما يقال بالخطبة”.

وكان الشيخ إسماعيل عيسى أحيل للتحقيق بعد أن قال في خطبة الجمعة إن “العاصمة المصرية القاهرة سميت بهذا الاسم بعد أن جاء الإمام الحسين إليها، وإن القاهرة أحد أسماء الله الحسنى ومأخوذ من القاهر”.