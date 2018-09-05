قطر تلغي أخيرًا نظام تأشيرات الخروج لمعظم العمال

تحرص قطر على إظهار أنها تتعامل مع المزاعم المتعلقة باستغلال العمال مع استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، والتي تسعى أن تسلط الضوء من خلالها على تقدمها وتطورها.

وعدلت الدوحة قوانين الإقامة أمس الثلاثاء، للسماح لمعظم العمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصاريح للمغادرة من كفلائهم وهو بند طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة.

وقالت قطر في بيان نقلًا عن عيسى النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إنه سيكون بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد دون أن يضطروا للحصول على تصاريح من كفلائهم بموجب القانون.

وأضاف البيان، أنه سيكون لصاحب العمل الحق في مطالبة ما يصل إلى 5% من العاملين في مؤسسته بالحصول على أذون لمغادرة البلاد على أن يقدم قائمة بأسمائهم إلى الحكومة القطرية مع مبررات للطلب معتمدة على طبيعة أعمالهم في المؤسسة.

وهاجمت جماعات عمالية وحقوقية قطر بسبب نظام الكفيل الشائع في دول الخليج، التي يشكل فيها الأجانب غالبية السكان.

ومازال النظام القطري يلزم 1.6 مليون عامل أجنبي -معظمهم آسيويون- بالحصول على موافقة كفلائهم قبل تغيير عملهم، وهو ما تصفه هذه الجماعات بأنه يجعل العمال عرضة للانتهاكات.

ومن بين الإصلاحات الأخرى التي تعهدت بها الحكومة تطبيق حد أدنى للأجور وإجراءات لتظلم العمال.