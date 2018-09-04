لتحسين صورتها في الخارج.. قطر تلغي قرارًا شوّه سمعتها كثيرًا

ألغت قطر اليوم الثلاثاء، قانونًا كانت تفرض بموجبه على العمال الأجانب الحصول على تصريح لمغادرة البلاد من كفلائهم، وهو بند طالما طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة.

وطالما شوّه القرار المقيد للمقيمين على أرض قطر صورة الدوحة لدى المنظمات الحقوقية، وجاء قرار إلغاء الحاجة لتصريح خروج ضمن سلسلة من القرارات لمحاولة تحسين صورتها في الخارج.

وتحرص الدوحة على إظهار أنها تعالج ادعاءات استغلال العمال مع استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 والتي تسعى إلى أن تسلط الضوء من خلالها على تقدمها وتطورها.

وقالت منظمة العمل الدولية في بيان من خلال مكتبها في الدوحة إنه سيكون بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد دون أن يُضطروا للحصول على إذن من كفلائهم بموجب القانون.

ورحبت منظمة العمل الدولية بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها “خطوة مهمة” اتخذتها قطر الغنية بالغاز، والتي تعهدت العام الماضي بتطبيق إصلاحات عمالية شاملة تتضمن تغييرات في نظام تأشيرات الخروج.

وقال هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة الذي تم افتتاحه في شهر أبريل/نيسان الماضي، إن “منظمة العمل الدولية ترحب بإصدار القانون رقم 13 والذي سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على حياة العمال الوافدين في قطر”.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تعديل القانون رقم 13، وقالت إنه عدَّل مواد معينة في القوانين السابقة التي تنظم دخول وخروج وإقامة الوافدين، ولم تحدد هذه المواد، ولم تقدم تفاصيل بشأن التعديلات.