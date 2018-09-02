تعليق رسمي على رقص مسؤولة سعودية في مناسبة عامة (فيديو)

نفت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، صحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيسة بلدية ذهبان في محافظة جدة، وهي ترقص على أنغام أغنية خلال افتتاحها حديقة في ذات المنطقة.

وفي التفاصيل، نفت أمانة محافظة جدة صحة الفيديو بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر قالت فيها”: “نفيدكم بأن مقطع الفيديو المتداول لا يخص رئيسة بلدية #ذهبان، ونأمل استقاء المعلومات من قنوات أمانة #جدة الرسمية”.

ويظهر المقطع الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل بشكل واسع -وقد أثار جدلًا- إحدى السيدات، كانت تحمل مقصًا لتدشين مشروع ما بقص شريط الافتتاح، وكانت تتراقص وتتفاعل مع الأهازيج المصاحبة للحفل، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل الناشطين، واستدعى ردًا رسميًا من السلطات.

نفيدكم بأن مقطع الفيديو لا يخص رئيسة بلدية ذهبان، نأمل استقاء المعلومات من قنوات الأمانة الرسمية. شكراً لتواصلكم. @sssmm1129 — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) September 2, 2018