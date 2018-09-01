إعلان بيع “مركز شرطة” يثير الجدل في غزة (صورة)

أثار خطأ مطبعي في إعلان نشرته صحيفة فلسطينية محلية في قطاع غزة، اليوم السبت، موجة من الجدل في الشارع الفلسطيني، بعد أن تضمن الإعلان دعوة للتقدم لمناقصة لشراء مركز شرطة تابع للأجهزة الأمنية في غزة.

ونشرت صحيفة “فلسطين” المحلية في قطاع غزة، إعلانًا تضمن فتح باب طرح عطاءات لشراء أرض مركز شرطة منطقة “الشيخ الرضوان” شمال مدينة غزة، إلا أن الخطأ الذي وقعت فيه الصحيفة كان إعلان نشر خبر بيع مركز الشرطة نفسه وليس الأرض التي يُقام عليها.

وأثار الإعلان موجة من الجدل والاستغراب بين النشطاء والمواطنين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما تضمنه، ما دفع وزارة الداخلية، وسلطة الأراضي الفلسطينية، والصحيفة المحلية، لتقديم توضيحات بشأن الإعلان الذي تم نشره، لتشير لوجود الخلل المطبعي الذي أدى لسوء فهم الإعلان.

وقال نائب رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية حسن أبو ريالة، إن “ما حصل في إعلان صحيفة فلسطين هو خطأ مطبعي لا أكثر، حيث أن المقصود هو بيع أرض مركز شرطة الشيخ رضوان، وليس بيع مركز شرطة الشيخ رضوان، وستقوم الصحيفة بالتنويه لذلك”.

وأضاف، أن “أبرز سبب لبيع أرض مركز الشرطة هو أن المركز يقع في منطقة مزدحمة جدًا بالسكان، حيث يصعب على المواطنين الوصول إليه بسب الازدحام المروري، وإحاطة المركز من كافة الجوانب ببيوت المواطنين، وأن القطعة المخصصة الجديدة تقع بمنطقة أفضل، وذات انسيابية مرورية وخدماتية”.

ومن جانبها، أعلنت الصحيفة المحلية أنها بصدد إعادة نشر الإعلان في عددها الذي سيصدر يوم غدٍ الأحد ، لتوضيح الخلل الذي حدث خلال نشر الإعلان الأول، وذلك بسبب الجدل الكبير الذي تسبب فيه.