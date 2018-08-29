شركة إعلانات تسخر من الفتيات ذوات الصدر الصغير (صور)

أثارت شركة روسية غضبًا واسعًا بعد استخدامها إعلانًا دعائيًا لسيدة ذات صدر صغير للإعلان عن شقق.

تكشف الصورة إمساك السيدة بشريط قياس حول صدرها وعلى وجهها تعابير غاضبة، مع استخدام الشركة لعبارة: “أسعار صغيرة والكثير من الشقق”.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أثار الإعلان غضب الناشطين الحقوقيين، وخاصة عندما اتفقت “هيئة منع الاحتكار الاتحادية” (إف ايه إس) في روسيا مع الشركة صاحبة الإعلان في الإشارة إلى صِغر صدر السيدة كعيب خَلقي.

وقالت المدوّنة الروسية ناستيا كراسيلنيكوفا المناهضة للتمييز الجنسي: “لست مندهشة من رأي هيئة منع الاحتكار الاتحادية، وإنها لا ترى أي شيء مسيء للسيدات بشأن ذلك الإعلان”.

كما أضافت ناستيا أن ذلك الإعلان يعطي نظرة داخل حقيقة روسيا، وهو أن “التمييز والتحيز الجنسي جزء من الثقافة”.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير شركة روسية الجدل بإعلانها العنصري ضد السيدات، حيث ظهرت في أحد الإعلانات صورة لسيدة ممتلئة وكُتب: “حتى الخصم يكون أكثر بدانة بعد فترة الأعياد”.

وفي إعلان روسي آخر لخدمات إزالة الشعر، اُستخدمت صورة لثمرة تفاح بها شعر مع كتابة سؤال استنكاري: “هل يفتح شهيتك؟”