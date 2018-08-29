الإعلام البريطاني يسخر من تيريزا ماي بسبب رقصة جنوب أفريقيا (فيديو)

المصدر: أ ف ب

أثارت الحركات الراقصة، التي أدتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المعروفة برصانتها، خلال زيارة رسمية في جنوب أفريقيا ردود فعل ساخرة في الصحافة البريطانية اليوم الأربعاء.

فقد قامت ماي مرتدية سترة حمراء وسروالا أسود ببعض الحركات الراقصة لمواكبة تلامذة كانوا يستقبلونها بالرقص في إحدى مدارس كيب تاون في اليوم الأول من جولتها الدبلوماسية في أفريقيا.

وحققت الصور الخاصة بهذا الأداء غير الاعتيادي من تيريزا ماي انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها تصدرت الصفحات الأولى لصحف بريطانية عدة.

وقالت تيريزا ماي في تصريحات أوردتها صحيفة “ذي غارديان”، “أظن أن مهاراتي في الرقص لن تخولني المشاركة في ستريكتلي (كام دانسينغ) ” برنامج الرقص البريطاني الشهير.

وتحدثت الصحيفة عما اعتبرته لحظة “مزعجة” مشبهة إياها بـ”برّاد مائل”. وقالت “لا يسعنا سوى الضحك من عجزها الجوهري في امتلاك المهارات البشرية الأساسية”.

وكتب ستيوارت هيريتج في صحيفة “ذي تلغراف” ساخرًا أن تيريزا ماي “بدت إنسانة أكثر من أي وقت مضى، غير أن هذا التعليق يبدو غريبًا على تسجيل مصور يظهر ما يشبه دمية عرض تتلقى صعقة كهربائية”.

كذلك سخرت صحيفة “ليفربول إيكو” من هذه المشاهد “المضحكة”، قائلة إن “محاولة تيريزا ماي الرقص هي من أكثر الأشياء المحرجة على الإطلاق تمامًا كما كنا نتوقع”.

غير أن صحيفة “ذي دايلي ميرور” حاولت إيجاد أسباب تخفيفية لرئيسة الوزراء البالغة 61 عامًا مذكّرة بأنها أدت هذه الرقصة بعد نزولها من الطائرة في ختام رحلة استمرت اثنتي عشرة ساعة. وكتبت “لا يمكن وصف النتيجة إلا بأنها مريعة”.

وكتب أحد مستخدمي “تويتر”، “أظن أن أحدهم نسي أن يزيّتها”، في إشارة إلى التشبيه الساخر المتداول عبر الصحافة لرئيسة الوزراء والذي يظهرها كرجل آلي “روبوت”.

وفي تعليق عبر صحيفة “ذي صن”، قال الراقص المحترف جيمس جوردان إن رقصة رئيسة الوزراء البريطانية “مزعجة للنظر لكن يكفي أنها حاولت. يجب تهنئتها على ذلك. أعطيها درجة اثنين على عشرة، أي نقطة واحدة لكل قدم”.

في المقابل، أشادت صحيفة “سيتزن” الجنوب أفريقية بمشاركة تيريزا ماي الرقص مع التلامذة مشبهة هذه الخطوة بما كان يقوم به الزعيم الراحل نلسون مانديلا.