بالصور والفيديو.. تيريزا ماي تؤدي رقصة محلية في جنوب أفريقيا

شاركت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تلاميذ مدرسة في “كيب تاون” بجنوب أفريقيا الرقص على أنغام موسيقى محلية، ضمن جولة تجارية أفريقية لتعزيز التجارة بين البلدين في أول جولة أفريقية لها تشمل كينيا ونيجيريا.

وأعلنت ماي عزمها العمل على زيادة الاستثمارات البريطانية فى أفريقيا، وفتح أسواق جديدة في القارة السمراء للمنتجات البريطانية.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش الزيارة: “أنه من مصلحة بريطانيا تعزيز اقتصاديات أفريقيا؛ حتى يتسنى لرجال الأعمال البريطانيين الاستثمار هناك بشكل حر وعادل، وخلق عملاء جدد للمصدرين البريطانيين، إلى جانب خلق فرص عمل في القارة السمراء؛ الأمر الذي يعد أفضل سبيل لمكافحة التطرف وعدم الاستقرار، ومن شأنه أن يقلل تدفق الهجرة إلى أوروبا”.



