بالفيديو.. شبان عرب یتجولون في شوارع لندن بسیارات فارھة ويتسببون بأزمة مرورية

تسبب عدد من الشبان العرب بأزمة مرورية شديدة وسط شوارع العاصمة البريطانية لندن؛ إثر قيامهم بقيادة مركباتهم الفارهة عبرالمسير بمواكب.

وأدى مسير الشبان العرب بمركباتهم إلى اصطفاف السیاح والبريطانيين وسیارات الشرطة على جانبي الطريق لمشاھدتھم، بحسب ما ذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية يوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة: “إن الشبان العرب يمتلكون سيارات فخمة ويقومون بالسير من خلال مواكب في لندن خصوصًا خلال شھري يولیو / تموز وأغسطس/آب حيث يتجولون بسیارات تصل قیمتھا إلى نحو 230 ألف جنیه إسترلیني من أنواع لامبورغیني وفیراري وبي إم دبلیو، وجمیعھا تحمل لوحات خاصة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشبان أصحاب السیارات التي تمیزت بطلاء ممیز للغاية يأتون من دول الكويت والسعودية للسياحة أو للدراسة.